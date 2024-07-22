В КБР оштрафовали проявивших неуважение к гимну в школе родителей

Фото: телеграм-канал "Оперативные сводки"

Мировой суд в Нальчике обязал родителей, не вставших во время исполнения гимна в школе № 33, выплатить штраф. Соответствующая информация появилась на сайте объединенной пресс-службы судов КБР.

Так, всего инстанция рассмотрела девять материалов. Восьми гражданам назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Еще одно дело планируется рассмотреть в ближайшее время.

Об инциденте в местной школе стало известно в начале июля. Личности родителей, которые проявили неуважение к гимну, установили. Они остались сидеть на своих местах в актовом зале, несколько человек смотрело в телефоны.

В министерстве просвещения региона при этом подчеркнули, что все школьники вели себя уважительно.