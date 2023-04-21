Журналиста Bellingcat Грозева заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы, сообщает ТАСС.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Отсчет пойдет с момента экстрадиции Грозева на территорию России и передачи конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории России. Журналисту грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, он заочно обвиняется в организации побега за границу издателя The Insider (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в РФ иноагентом).

По версии следствия, Грозев помог нелегально пересечь российскую границу Доброхотову, который проходил свидетелем по делу о клевете.

Летом прошлого года ФСБ России сообщила, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов в РФ) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, которая пыталась угнать самолеты ВКС РФ.

Грозев рассказал, что Украина действительно предпринимала попытки завербовать российских пилотов для угона самолетов ВКС РФ, а сам он принимал в этом участие якобы как документалист.

ФСБ России сорвала операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.

30 сентября 2021 года в ФСБ заявили, что Роман Доброхотов незаконно перешел границу с Украиной в обход контрольно-пропускных пунктов. По данным службы безопасности, 1 августа главред The Insider прибыл в село Колещатовка в Воронежской области, откуда пешком отправился на Украину, минуя КПП.

Спустя год Лефортовский суд Москвы получил ходатайство следователей ФСБ о заочном аресте Доброхотова по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы.