Программа сноса пятиэтажек выполнена более чем на 80%

Программа сноса пятиэтажек в Москве выполнена более чем на 80 процентов – уже снесено1385 ветхих домов, а всего осталось демонтировать 337 зданий. Последними были снесены два корпуса дома номер 36 по проспекту М. Жукова, сообщает департамент градостроительной политики столицы.

На сегодня в Западном округе осталось демонтировать 93 пятиэтажки, в Северо-Восточном – 89, в Северном – 46, в Восточном – 18, в Юго-Восточном – 7, в Юго-Западном – 47, в Северо-Западном – 37. В Центральном, Южном и Зеленоградском округах программа сноса домов первого периода индустриального домостроения полностью завершена.

Напомним, по данным Москомархитектуры, на конец 1990-х, в Москве было 10 тысяч пятиэтажных зданий. При этом 1722 были признаны ветхими. Решение о сносе этих пятиэтажек было принято правительством Москвы 6 июля 1999 года. Сейчас в городе реализуется программа комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения. Полностью расселить ветхие пятиэтажки планируется в 2015 году.

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