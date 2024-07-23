Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Трампа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин назвал тупостью покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление Овечкина, сделанное на канале блогера Амирана Сардарова на YouTube.

Спортсмен отметил, что не понимает, как можно лишить человека жизни. По его словам, он также не любит обсуждать американскую политику, хоть все его друзья из США являются республиканцами.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании. Во время произнесения речи в него несколько раз выстрелили. Охрана увела политика со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.

Через неделю Трамп появился на публике уже без белой повязки на ухе, которая ранее прикрывала его пулевое ранение. Вместо этого его рану закрыл небольшой пластырь телесного цвета.