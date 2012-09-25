Отопление начали включать в детсадах и больницах Москвы

В столице начался отопительный сезон. С 25 сентября тепло начали постепенно подавать во все детские сады, школы и больницы города. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Планируется, что до конца недели тепло начнут подавать и в жилые дома города. Последними отопление включат в организациях и офисах, сообщает "Эхо Москвы".

По действующим нормативам отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов.

В Департаменте топливно-энергетического хозяйства сразу прогнозировали начало отопительного сезона на конец сентября. В прошлом году подача тепла началась в эти же дни. Тогда на включение батарей понадобилось четыре дня, напомнил Бирюков. По его словам, все здания к началу отопительного сезона готовы.

Всего в Москве 77 с половиной тысяч зданий, включая 32 с половиной тысячи жилых домов.

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