13:24Регионы
Власти Тувы сообщили о случае сибирской язвы у крупного рогатого скота
Фото: 123RF/herraez
В Кызылском районе Тувы зафиксировали возбудитель сибирской язвы, сообщается на сайте регионального правительства.
В связи с заражением крупного рогатого скота там был введен карантин. Возбудитель этой болезни был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя.
"В настоящее время междведомственной комиссией в очаге заражения проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия", – поделились местные власти.
15 марта в чувашской деревне Старое Акташево выявили два случая заражения сибирской язвой. На следующий день там ввели карантин.
Уже 22 марта в регионе обнаружили еще одного заболевшего. В этот же день сибирскую язву заподозрили у мужчины, проживающего в Подмосковье. Однако позже стало известно, что заболевание у него не подтвердили.
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