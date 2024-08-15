Кириенко посетил Курчатов и осмотрел площадку Курской АЭС

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов и встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Об этом рассказал врио губернатора региона в своем телеграм-канале.

Смирнов подчеркнул, что в рамках поездки они обсудили текущее состояние Курской АЭС. Он отметил, что ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме.

"Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", – заявил врио губернатора Курской области.

Также они посетили строительную площадку Курской АЭС-2. Все работы на ней идут по графику, уточнил Смирнов, добавив, что ее пуск запланирован на декабрь.

Кроме того, поднимался вопрос о ситуации в регионе и городе атомщиков. Так, в Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей, заключил врио губернатора.

Бои в Курской области с военнослужащими ВСУ не прекращаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

По заявлению замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ должны были взять АЭС в Курчатове 11 августа. Он подчеркивал, что задача не была выполнена. По мнению Алаудинова, после этого Киев хотел выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом.