Прокуратура проведет проверку по факту столкновения двух теплоходов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации СМИ о столкновении двух теплоходов в Подмосковье, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

ЧП произошло с судами "Георгий Жуков" и "Пушкин" на канале имени Москвы. Теплоходы столкнулись около 12:00 при шлюзовании в районе населенного пункта Яхрома городского округа Дмитров. Причины случившегося выясняются.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере безопасности плавания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее очевидцы сообщили, что инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось. Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.

До этого пассажирский речной трамвай столкнулся с пирсом в Ярославле. В результате произошедшего 12 пассажиров водного транспорта обратились за помощью к медикам. По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело.

