Один человек погиб и 5 пострадали после нападения с ножом в ТЦ в предместье Милана – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

46-летний итальянец напал с ножом на посетителей торгового центра в городе Ассаго. Как сообщает издание Milano Today, погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших оказался футболист Пабло Мари, выступающий за миланский клуб "Монца".

Уточняется, что нападавшего задержали. По предварительным данным, он схватил нож с полок супермаркета и начал нападать на случайных людей. Инцидент, по словам правоохранителей, произошел в фруктово-овощном отделе супермаркета.

"Нападавшего, у которого, по-видимому, были проблемы с психикой, остановили и доставили в полицию. Он находится под стражей. <...> В настоящее время полиция исключает версию теракта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Канаде двое преступников зарезали 10 человек в провинции Саскачеван. Также ранения получили не менее 15 человек. Жертвами становились случайные люди. Подозреваемыми в совершении массового убийства являются братья Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Спустя два дня после нападения один из них был найден мертвым недалеко от места преступления.

До этого в Вашингтоне неизвестный напал с ножом на пассажиров метро. Ранения получили два человека. Пострадавших госпитализировали.

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