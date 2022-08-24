Двух человек ранили ножом в метро Вашингтона – СМИ

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Мужчина и женщина получили ножевые ранения в метро в центре Вашингтона, сообщает местное отделение FoxNews.

Инцидент произошел на станции Metro Center. Когда полиция прибыла на станцию, мужчина был найден без сознания. Женщина также пострадала, но ее ранения не угрожают жизни. Пострадавших отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения при нападении в Канаде. По данным СМИ, нападение произошло в одном из районов Монреаля. В результате случившегося пострадали две женщины и мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Полицейским удалось задержать нападавшего. При этом личность злоумышленника не раскрывается.