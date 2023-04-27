Блогера Блиновскую доставили на допрос в столичный СК по делу о неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогера Елену Блиновскую, которую задержали по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, доставили на допрос в московское управление Следственного комитета (СК) по расследованию особо важных дел. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

"Елена Блиновская доставлена во второе управление по расследованию особо важных дел столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", – заявили в пресс-службе.

До этого сотрудники СК РФ начали допрашивать супруга Блиновской, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По данным следователей, Блиновская действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

О задержании блогера стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела в отношении Блиновской стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечалось, что она хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что блогер не покупала билеты в Белоруссию и планировала направиться в Литву. В СМИ не исключили того, что Блиновская могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

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