Трое пострадавших при нападении в гипермаркете Петербурга остаются в реанимации

Фото: телеграм-канал "Фонтанка SPB Online"

Трое пострадавших при нападении в гипермаркете в Санкт-Петербурге находятся в реанимации. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, его слова передает пресс-служба комитета.

Так, мужчина с проникающим ранением живота уже был прооперирован в 26-й больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Кроме того, по словам Лисовца, еще одну пострадавшую, состояние которой квалифицируется как средней степени тяжести, удалось тоже прооперировать. Другая женщина, как он утверждает, находится в состоянии в средней степени тяжести в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер ее повреждений.

"Будем надеяться на благоприятный исход", – добавил председатель городского комитета по здравоохранению.

Еще двое пострадавших находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Так, состояние одного из пострадавших оценивается как нормальное. У него были выявлены легкие повреждения кисти и надключичной областью.

"Женщина в тяжелом состоянии поступила с проникающим ранением органов грудной клетки, повреждение легкого… Сейчас она в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Но параллельно мы проводим исследования, потому что могут быть какие-то повреждения", – уточнил директор медучреждения Вадим Мануковский.

Неизвестный мужчина с ножом напал на покупателей в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга 25 октября. В результате пострадали четыре человека, включая охранника.

Злоумышленника удалось обезоружить и задержать. По факту покушения на убийство двух и более лиц было возбуждено уголовное дело. Позже напавшего госпитализировали.

