Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире одного из жилых домов на улице Кухмистерова в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

В данный момент следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

СК предварительно установил, что на мужчину мог напасть его знакомый.

Ранее столичный суд арестовал Назарали Султонова по обвинению в нападении на пожилую супружескую пару в ТиНАО. Ему избрана мера пресечения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток, то есть до 20 октября.

О происшествии в ТиНАО стало известно вечером 19 августа, в одном из частных домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и женщину с ранениями. По версии следствия, фигурант дела напал на супругов с топором. Позже выяснилось, что мотивом нападения на пожилую пару стала корысть.