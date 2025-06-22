Организация по атомной энергии Ирана: утечки радиации после ударов США нет

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После американских ударов по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо утечек радиации не зафиксировано. Об этом заявила Организация по атомной энергии Ирана, передает агентство IRNA.

В ведомстве подчеркнули, что после атаки США иранские специалисты незамедлительно провели проверки на предмет возможной утечки радиоактивных веществ.

"Угрозы для населения нет", – отметили там.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов.

"МАГАТЭ продолжит предоставлять оценки ситуации в Иране по мере поступления дополнительной информации", – говорится на странице МАГАТЭ в соцсети X.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По словам американского президента Дональда Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

По его словам, США совершили нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.).