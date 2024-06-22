Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ военкором Цицаги прошло в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Церемония прощания с военкором Никитой Цицаги, который погиб в результате украинского обстрела атаки ДНР, прошла в Москве. Об этом передает ТАСС.

С Цицаги простились в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ. Во время церемонии распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки родственникам погибшего, которые были переданы от иностранных представителей СМИ.

Среди присутствующих на прощании был гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и главред News.ru Ольга Сабурова. Кондрашов заявил, что сейчас на журналистов идет прицельная охота, поэтому труд представителей СМИ очень опасен на передовой.

Похороны военкора пройдут на Хованском кладбище.

Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР 16 июня. В СМИ писали, что он хотел сделать репортаж в районе Угледара.

Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки ВСУ. В связи с этим следователи заявили, что установят всех причастных к гибели Цицаги и привлекут их к уголовной ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от профильных международных организаций осудить убийство корреспондента. Она объяснила, что это является очередным тяжким преступлением бандеровского режима, на совести которого многочисленные смерти мирных граждан.

