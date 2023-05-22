ВСУ обстреляли село Соловьевка Брянской области

Фото: телеграм-канал AV БогомаZ

Село Соловьевка Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. При этом ВСУ уничтожили один жилой дом и повредили хозяйственную постройку.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром ВСУ атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. Пострадавшие отсутствуют. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки.

До этого Александр Богомаз заявил, что силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Клинцах. В результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.