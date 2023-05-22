Система ПВО сбила БПЛА в Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Утром 22 мая Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

Также стало известно о пяти пострадавших в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа.

