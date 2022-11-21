СК просит арестовать обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие просит суд заключить под стражу Шохрухбека Каримова, обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

"Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в ведомстве.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой с колото-резаными ранами обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. По данному факту следователи возбудили два уголовных дела: об убийстве и угрозе убийством.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 25-летнего Шохрухбека Каримова, который к этому моменту успел уехать в Тамбовскую область. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



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