Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Пожар на складе алюминиевого завода в Подмосковье локализован, передает телеканал Москва 24.

Возгорание произошло в поселке Каналстрой в Дмитровском районе. Его площадь составила порядка 32 тысяч квадратных метров. На складе находится около 40 тонн нефтепродуктов. В тушении задействованы два пожарных поезда и авиация.

Агентство "Москва" уточняет, что три вертолета совершили 28 сбросов на горящее здание на территории ПАО "ДОЗАКЛ", всего сброшено 140 тонн воды. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Пожару присвоили повышенный уровень опасности, сообщалось об угрозе распространения огня. Прокуратура начала проверку по факту ЧП, причины устанавливаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с тушением возгорания на личный контроль.