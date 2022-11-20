20 ноября, 23:45Происшествия
Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до пяти
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при пожаре нежилом здании в районе Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
"Пять человек погибли в ходе пожара на Комсомольской площади", – сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожара.
Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел двоих погибших в результате ЧП.
Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.
Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать.
Пожар на Комсомольской площади тушат более семи часов
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