20 ноября, 23:01Происшествия
Обнаружено тело третьего погибшего при пожаре на Комсомольской площади
Фото: МЧС Москвы
Число погибших в результате пожара в двухэтажном складском здании в районе Ленинградского вокзала возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
"При разборе завалов найдено тело третьего погибшего при пожаре", – заявили в ведомстве.
В экстренных службах предполагают, что под завалами в здании больше людей нет.
Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел двоих погибших в результате ЧП.
Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.
Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать.
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