Обнаружено тело третьего погибшего при пожаре на Комсомольской площади

Фото: МЧС Москвы

Число погибших в результате пожара в двухэтажном складском здании в районе Ленинградского вокзала возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"При разборе завалов найдено тело третьего погибшего при пожаре", – заявили в ведомстве.

В экстренных службах предполагают, что под завалами в здании больше людей нет.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел двоих погибших в результате ЧП.

Пожар произошел вечером воскресенья в здании цветочного склада на Комсомольской площади. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Сообщалось, что спасателям удалось вызволить из огня семь человек. В тушении возгорания задействованы свыше 100 человек и 35 единиц техники. Также привлечен пожарный поезд. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать.

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