Опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской и Воронежской областях

Фото: Министерство обороны РФ

Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Белгородской области, сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Аналогичную угрозу также объявили и в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее ночью опасность атаки дронов объявили на всей территории Курской области. Региональные силы ПВО привели в готовность для отражения возможной воздушной атаки.

До этого сообщалось, что разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове Ростовской области после атаки четырех беспилотников. Таким образом, площадь пожара на нефтебазе достигла 6,3 тысячи квадратных метров.