Режим опасности атаки БПЛА ввели в Курской области

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Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что местные силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее украинские войска атаковали Шебекино Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Также повреждения выявили в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме.

До этого более 20 человек погибли в результате украинского обстрела села Глубокого в Харьковской области. Кроме того, в результате удара по селу Пыльная был разрушен частный дом, а его владелец получил осколочные ранения. Жена и сын хозяина дома погибли.