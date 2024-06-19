19 июня, 21:07Происшествия
Прощание с погибшим в ДНР военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве
Фото: телеграм-канал "Абзац"
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, который погиб в результате удара украинских войск под Угледаром, пройдет в 10:00 22 июня в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
Прощание состоится в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу улица Маршала Тимошенко, 25.
Цицаги погиб в результате атаки украинских дронов в ДНР 16 июня. В СМИ писали, что он хотел сделать репортаж в районе Угледара.
Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки ВСУ. В связи с этим следователи заявили, что установят всех причастных к гибели Цицаги и привлекут их к уголовной ответственности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, потребовала от профильных международных организаций осудить убийство корреспондента. Она объяснила, что это является очередным тяжким преступлением бандеровского режима, на совести которого многочисленные смерти мирных граждан.
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