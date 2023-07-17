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Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут вводиться в расписание – РЖД
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Поезда, задержанные в связи с ЧП на Крымском мосту, будут по возможности вводиться в расписание. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
В компании добавили, что поезда в сообщении с Краснодарским краем в данный момент следуют по графику. Информацию о фактическом движении поездов можно проверить на сайте компании либо в мобильном приложении РЖД.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 09:00. Данные по работе паромного сообщения также будут уточнены к этому времени.
О происшествии на Крымском мосту стало известно в ночь на 17 июля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два человека – мужчина и женщина.
Кроме того, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Ее предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Медики Краснодарского края готовят санитарную авиацию для оказания ребенку необходимой медпомощи.
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