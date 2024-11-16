Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего в шахте "Таштагольская"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ смогли извлечь из-под завалов тело погибшего при обрушении в шахте "Таштагольская" в Кузбассе. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Обрушение горной массы случилось с кровли шахты в ночь на 16 ноября. Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Причиной инцидента стал первый подземный толчок.

В момент происшествия в шахте находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность, один получил сотрясение головного мозга. Еще один оказался под завалами.

Через некоторое время произошел повторный горный удар, из-за чего спасательная операция была временно приостановлена. Затем разбор завалов был возобновлен, в ходе работ было обнаружено тело горняка.

