Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на шахте "Таштагольская"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело пропавшего горняка без признаков жизни обнаружено под завалами на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, где произошло обрушение кровли, сообщил региональный СКР.

"Принимаются меры к извлечению его на поверхность", – уточняется в телеграм-канале.

В настоящее время на предприятии изымается технологическая документация, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.

Обрушение горной массы случилось с кровли шахты в ночь на 16 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента стал первый подземный толчок.

Под землей находились 183 человека, 182 из них успели выйти на поверхность, но один получил сотрясение головного мозга. Еще один оказался под завалом.

Затем случился повторный горный удар, из-за чего и приостанавливались спасательные работы.

