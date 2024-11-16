ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 32,9 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли более 32 930 военнослужащих и 213 танков. Об этом пишет Минобороны РФ.

Только за прошедшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении 255 военнослужащих, 3 бронетранспортера, боевую бронемашину, 7 автомобилей, ЗРК и многое другое.

Ранее Российский Красный Крест помог найти порядка 1 200 человек, связь с которыми была потеряна в связи с событиями в Курской области. Уточнялось, что удалось установить судьбу и восстановить связь с 969 гражданами и 231 военными.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

