Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове попал на видео

Видео: телеграм-канал 112

Момент взрыва на территории пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону попал на видео. Кадры ЧП опубликовал телеграм-канал 112.

О пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону стало известно днем в четверг, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.

Информацию о происшествии подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно его информации, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения

В результате пожара погиб один человек. Еще двое получили ранения, сообщили в экстренных службах региона.

Со слов одной из рядом проживающих с зданием женщин, пожар сопроводился громким взрывом. Узнав о пожаре, женщина отправилась на помощь пострадавшим. Еще одна очевидица заявила, что из-за взрыва у нее "задрожали окна". Она добавила, что слышала крики людей о помощи.

Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 "квадратов"

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