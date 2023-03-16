14:57Происшествия
Момент взрыва на территории погрануправления ФСБ в Ростове попал на видео
О пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону стало известно днем в четверг, 16 марта. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС.
Информацию о происшествии подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно его информации, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения
В результате пожара погиб один человек. Еще двое получили ранения, сообщили в экстренных службах региона.
Со слов одной из рядом проживающих с зданием женщин, пожар сопроводился громким взрывом. Узнав о пожаре, женщина отправилась на помощь пострадавшим. Еще одна очевидица заявила, что из-за взрыва у нее "задрожали окна". Она добавила, что слышала крики людей о помощи.
Площадь пожара в здании пограничного УФСБ в Ростове составила 880 "квадратов"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!