Пожар в Люберцах полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на территории бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

О возгорании стало известно утром 15 августа. Сперва площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь распространился на 3,5 тысячи "квадратах".

По данным департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, открытое горение удалось локализовать на площади 2,7 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ. В настоящее время прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и проведение проверки по данному возгоранию.

