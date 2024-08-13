Пожар на территории больницы на севере Москвы ликвидирован

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Огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший на территории больницы на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте работали 56 специалистов и 16 единиц техники, добавили в ведомстве. По данным Агентства "Москва", пожар произошел в подвальном помещении родильного дома № 17, расположенного по адресу улица 800-летия Москвы, дом 22. Здесь загорелись картонные коробки с дезинфицирующими средствами.

О пожаре в больнице стало известно в ночь на 13 августа. Как уточнили в МЧС, возгорание началось в подвале трехэтажного административного здания.

Пожар не повлиял на работу находящегося рядом лечебного корпуса. Сведений о пострадавших не поступало.