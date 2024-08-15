ТАСС: дело подрывника из Рязани будет завершено после получения результатов экспертиз

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Следователи планируют завершить расследование дела в отношении обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) после получения результатов экспертиз, в том числе на предмет его вменяемости. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего в рамках уголовного дела было проведено около 40 различных экспертиз, остается получить заключение по пяти назначенным судебным экспертизам.

Как отметила защита обвиняемого, если в деле не появятся новые эпизоды, а следствие получит последние результаты экспертиз, то расследование будет близко к завершению.

В ноябре прошлого года 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.

В результате ЧП пострадали два человека: машинист и его помощник. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.

Сидики задержали в его квартире в Рязани. Его обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшему причинение тяжкого имущественного ущерба. Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

По данным СМИ, Сидики завербовали спецслужбы Украины в одном из запрещенных в РФ мессенджеров. Ему удалось совершить подрыв с третьего раза, пропустив два поезда с личным составом ВС РФ и техникой. Несмотря на обещанные за теракт 15 тысяч долларов, никаких денег ему не перевели.