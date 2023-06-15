Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК нефтепродуктов на реке Лене после ЧП с танкерами

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В акватории реки Лены в Иркутской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов после столкновения танкеров, в результате которого произошел розлив топлива. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее специалисты провели забор проб воды ниже по течению от Киренска в районе четырех населенных пунктов, чтобы проверить ее качество.

"По результатам исследований превышения содержания нефтепродуктов в реке не установлено", – сообщается в публикации.

Однако в Роспотребнадзоре призвали граждан не использовать эту воду для рекреационных, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. По информации ведомства, меры безопасности необходимо соблюдать до отмены режима ЧС.

Танкер "Ерофей Хабаров" столкнулся с другим судном в районе Алексеевска Киренского района 12 июня. За управление отвечал помощник капитана, который находился в нетрезвом состоянии. Судно перевозило около 832 тонн бензина.

После столкновения двух танкеров в районе аварии ввели режим ЧС. Уточнялось, что в реку попало свыше 138 тонн топлива. Утечку удалось остановить спустя 30 минут.

По данному инциденту Восточное межрегиональное Следственное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело.



Столкнувшийся с судном на реке Лене танкер покинул Иркутскую область