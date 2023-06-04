У нефтяного танкера сломалось оборудование во время прохода через Суэцкий канал

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Оборудование сломалось у нефтяного танкера в момент прохода через Суэцкий канал в Египте. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации канала Осама Рабие.

Инцидент произошел на 12-м километре канала механизмов танкера Seavigour. Танкер следовал из России в Китай. После случившегося к нему направили три буксира.

"В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке", – сообщил Рабие.

Регулярное судоходство по каналу возобновится после отбуксировки танкера до 17-го километра нумерации канала. Рабие заверил, что администрация Суэцкого канала обладает навигационными средствами и необходимым опытом для решения нештатных ситуаций.

До этого СМИ сообщили, что российское топливо поступало на Украину через Ригу на протяжении нескольких месяцев по поддельным документам. В начале 2023 года в порт Латвии зашли три танкера из Санкт-Петербурга. Общая стоимость привезенного топлива превышала 100 миллионов евро.

