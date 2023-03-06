Россия начала массово закупать иностранные суда – СМИ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Программа госсубсидий на пополнение флота для внешнеторговых операций в период до 2034 года составит 70 миллиардов рублей, с помощью чего РФ планирует закупить у других государств 85 судов общей стоимостью более 150 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта.

По данным инсайдера, Россия будет приобретать балкеры, которых у государства практически нет. Страна может закупить 60 подобных судов, 12 из них будут размера Capesize. Последние представляют собой крупнейшие сухогрузы, которые из-за своего размера не могут пройти через Суэцкий и Панамский каналы.

Программа предполагает покупку семи многоцелевых судов, а также от семи до девяти контейнеровозов и 15 танкеров, которые необходимы для неуточненных типов грузов. По словам одного из источников, в список не попали нефтяные танкеры.

В издании отметили, что субсидии выделили не только на возведение судов, но и на пополнение флота на вторичном рынке. С помощью них российские власти хотят исправить ситуацию с экспортом и импортом по морю. В прошлом году за подобные поставки на 70% отвечали суда, которые не контролируют компании из РФ. На фоне антироссийских санкций это стало угрозой поставкам.

Источник добавил, что в январской версии документа условия для предоставления субсидии сильно упростили. При этом график финансирования программы пока не расписан, инсайдеры заявили о разных цифрах. Один источник поделился, что в 2023–2024 годах власти предоставят 11 и 13 миллиардов рублей соответственно, другой – 5 и 30 миллиардов рублей.

Отмечается, что в Минфине и Минтрансе не прокомментировали детали готовящегося документа. По словам руководителя "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, данная программа является актуальной. Она охватит область поставок зерна, а также поможет угольным компаниям.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что срывы поставок со стороны иностранных партнеров привели к трудностям в российском судостроении. Президент отметил, что РФ необходим суверенитет по значимым технологиям в промышленности.

Путин указал на важность развития собственных компетенций в сфере судостроения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!