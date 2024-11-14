Обрушившая мост в Крыму фура была перегружена почти на 13 тонн

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Фура, из-за которой произошло обрушение моста в Крыму, была перегружена практически на 13 тонн. Об этом РЕН ТВ рассказал начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин.

Рядом с мостом был установлен знак, разрешающий перевозить не более 18 тонн. Однако, по словам Сорокина, большегруз, из-за которого обрушилась конструкция, везла примерно 30 тонн. Сейчас специалисты разбирают завалы при помощи инженерной техники и восстановительного поезда.

"Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты", – добавил Сорокин.

Автомобильный мост, расположенный над железной дорогой между селами Изумрудным и Маслово, рухнул вечером 13 ноября. В этот момент там находились легковушка и грузовик.

В результате пострадали два человека – водитель грузовика и легкового автомобиля. Последнего доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Следователи считают, что причиной обрушения стало движение перегруженного грузовика. Движение пригородных поездов на месте обрушения полностью восстановили в 11:00 14 ноября.

