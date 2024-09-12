Вдова Талькова рассказала, что ее муж был счастлив перед последним своим концертом

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Вдова певца Игоря Талькова Татьяна рассказала суду Санкт-Петербурга, что ее супруг был очень счастливым перед последним концертом, передает объединенная пресс-служба судов города.

По ее словам, артист приехал на выступление заранее в хорошем расположении духа.

"А в это время за кулисами уже происходили странные вещи. Талькову рассказали о том, что хотят поменять местами выступления артистов, после этого начался конфликт", – продолжила она.

Кроме того, очевидцы рассказали Тальковой, что видели пистолет сначала в руках телохранителя певицы Азизы Игоря Малахова, а концертный директор Талькова Валерий Шляфман пистолет взял в конце. Жена певца также подчеркнула, что Шляфман не скрывал, что собирался уехать в Израиль.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" в результате перестрелки. 13 ноября 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возобновило расследование убийства Талькова. На тот момент было известно, что основным подозреваемым в убийстве Талькова был Малахов. После убийства Талькова он скрылся с места происшествия. 10 октября 1991 года его объявили во всесоюзный розыск. Однако уже на следующий день он добровольно сдался сотрудникам прокуратуры.

В ходе следственных экспериментов было установлено, что Малахов не мог стрелять в Талькова. Специалисты заявили, что выстрел, которым был убит Тальков, мог быть произведен только Шляфманом.

В июне 2024 года следствие завершило расследование возобновленного уголовного дела в отношении Шляфмана, которого обвинили в убийстве артиста. Его причастность удалось установить по окровавленной рубашке. По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" между Шляфманом и представителем одного из артистов произошел конфликт. В результате обвиняемый выстрелил в оппонента, но пуля попала в Талькова.

Следственный комитет РФ также указал на то, что директор певца скрылся в Израиле в 1992 году после совершения преступления, где находится по настоящее время.