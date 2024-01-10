Эквадорские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских

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В эквадорском городе Ноболь, провинции Гуаяс, задержали подозреваемого в убийстве двух полицейских. Об этом сообщила полиция страны в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что его передали в распоряжение компетентных органов.

В понедельник, 8 января, эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа из-за беспорядков, которые появились после реорганизации тюрем государства. В нескольких пенитенциарных учреждениях Эквадора также прошли бунты после побега из тюрьмы лидера крупнейшей банды страны по прозвищу Фито.

Днем позже Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" из-за обострения ситуации в сфере безопасности, а также приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников.

На фоне этого российское посольство в Эквадоре рекомендовало воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.

В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, включая двух правоохранителей. От местных жителей поступило более 1,9 тысячи заявлений о преступлениях.