Эксперт заявил, что Эквадор станет новой Украиной в случае вмешательства США

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Если Вашингтон вмешается в ситуацию в Эквадоре, страну ждет тот же сценарий, что и Украину, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Начнется глобальный внутренний конфликт, база к которому уже есть. Беспорядки в Эквадоре спровоцированы с разных сторон. Страна пошла в раздор уже какое-то время назад. Похожую ситуацию мы видим и в Аргентине", – высказался он.

Эксперт также добавил, что ждать разрешения ситуации в Эквадоре в ближайшее время не стоит.

В начале года в эквадорских колониях произошла серия бунтов, в результате которых из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

В ночь на 9 января вооруженные люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television и захватили в заложники ведущих, находившихся в прямом эфире.

Спустя некоторое время полиция страны сообщила, что несколько участников нападения на эквадорский телеканал были задержаны. Правоохранительные органы также заявили об освобождении большей части заложников.

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

В результате беспорядков погибли уже как минимум 10 человек, в том числе два правоохранителя.



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