Пригожин захотел "взять на поруки" обстрелявшего полицейских под Ростовом

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов поручиться за стрелявшего в полицейских в Новошахтинске Павла Николина, который ранее заявил о своей причастности к группе. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство", – заявил он.

На вопрос о том, будут ли предприняты какие-либо действия для предотвращения подобных ситуаций с бойцами "Вагнера", Пригожин заявил, что с участниками группы "не было, нет и не будет инцидентов". По его словам, группа будет распущена после того, как к боевым действиям присоединятся россияне. Он также заявил о необходимости увеличить объемы вооружения "Вагнеру" в целях избежания контузий и ранений участников.

Также основатель группы ответил на вопрос, как Николину удалось пересечь границу. Пригожин сообщил, что с 30 ноября, как ранее заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник, границы больше нет, республика вошла в состав РФ.

Мужчина открыл огонь по полицейским около 12:00 6 декабря. В результате один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

После инцидента злоумышленник скрылся, а в Новошахтинске ввели план "Сирена". Подозреваемого задержали 7 декабря. Он прятался в пустующем здании под городом.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!