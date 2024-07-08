Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

Фото: телеграм-канал "Магомед Амирович"

Задержанных сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили из-под ареста, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале.

Шестерых сыновей Омарова арестовали за мелкое хулиганство. Самого экс-главу района также заключили под стражу. Позже его отпустили на свободу, но почти сразу задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

Теракт в Дагестане случился 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. Тогда погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника.

В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков. Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

