Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Три человека пострадали в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Мирные жители получили ранения средней степени тяжести в Петровском и Киевском районах, причем двое из них пострадали при разрыве кассетного боеприпаса.

Также повреждения получили девять жилых домов в Донецке и Александровке, а также два объекта инфраструктуры в Петровском районе административного центра ДНР и Никитовском районе Горловки.

Ранее при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погибли четыре человека. Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии производства стран НАТО.

В июле в США подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. В Пентагоне добавили, что в распоряжении Киева находятся не только американские кассетные бомбы, но и аналогичные боеприпасы, переданные другими странами.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки снарядов у ВСУ.

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