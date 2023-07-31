Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 4 человек

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Число погибших при обстрелах Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка увеличилось до четырех человек, пострадали 11 граждан. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Ворошиловский район. По предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека (анкетные данные уточняются)", – говорится в сообщении.

В Куйбышевском районе города погибли мужчина и женщина, добавляет представительство ДНР.

До этого экстренные службы сообщили о двух погибших при обстреле центра Донецка. Утром 31 июля глава города Алексей Кулемзин сообщал об одном погибшем.

Ранее при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина. Кроме того, стало известно, что Вооруженные силы Украины меньше чем за час десять раз обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике из артиллерии производства стран НАТО.

Новости часа: число раненых при обстреле Донецка увеличилось до двух