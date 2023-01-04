Всем пострадавшим при ударе со стороны ВСУ по Макеевке оказана медпомощь – Пушилин

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Всем пострадавшим в результате удараm который был нанесен 1 января со стороны ВСУ по Макеевке, оказана медицинская помощь, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории Республики, потом в других регионах России", – написал он.

Пушилин добавил, что бойцам полка, чье обмундирование и экипировка остались под завалами, выдадут все необходимое. Он подчеркнул, что данный вопрос находится под контролем соответствующих служб.

Ранее первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков сообщил, что число погибших военнослужащих увеличилось до 89. При разборе завалов были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Раненых эвакуировали в больницы.

Севрюков также заявил, что основной причиной гибели военных является использование мобильных телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. Пусковая установка, из которой украинская сторона вела обстрел, была уничтожена ответным огнем ВС РФ.

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