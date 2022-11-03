Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года раскаялся в содеянном

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27-летнего виновника смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве в четверг доставили Таганский районный суд, где ему будет избрана мера пресечения. В ходе заседания мужчина раскаялся в содеянном.

"Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния. Я не хотел этого (гибели людей. – Прим. ред)", – сказал водитель грузовика.

Накануне на улице 1905 года в районе дома № 11 остановилось такси. Сразу после того как в машину села пассажирка, сзади в автомобиль на огромной скорости влетел самосвал. В результате такси оказалось буквально раздавлено и зажато между грузовиком и стоявшим впереди автобусом.

В аварии погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир. Водитель грузовой машины с места ДТП скрылся, однако к вечеру его удалось задержать. Выяснилось, что владельцем грузовой машины он не был. Автомобиль сдавался в аренду.

Как сообщали в экстренных службах, причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы самосвала. Точные выводы будут сделаны после трасологической и автотехнической экспертиз.



Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной смертельной аварии в центре Москвы

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