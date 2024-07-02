Ракова: из столичной больницы выписывают двоих пострадавших в Севастополе

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Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в столичных клиниках, выписывают, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что больницы Москвы приняли 14 пострадавших.

"Из них сегодня мы двух уже выписываем – это и мама, и дочка. Их лечение закончено. Положительная динамика. Они могут вернуться к нормальной жизни", – сказала Ракова.

Таким образом, в столичных больницах остаются 12 пострадавших, в том числе пятеро детей. Ракова добавила, что Москва поможет в реабилитации пострадавшим при обстреле в Севастополе после выписки.

Всего после атаки ВСУ в стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

В Москву были эвакуированы 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Все пострадавшие при атаке на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

