МЧС установило местоположение трех выживших при ЧП в Нижнем Тагиле

Спасателям удалось установить местоположение трех выживших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщили представители МЧС России в своем телеграм-канале

Специалисты уже приступили к разбору конструкций для их спасения.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам главного управления криминалистики и экспертам СК оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

Ход данного расследования, а также его результаты были переданы под контроль центрального аппарата комитета.

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушился в результате взрыва газового баллона 1 августа. Спустя некоторое время рухнули еще несколько плит. Сотрудники оперативных служб назвали возможной причиной ЧП неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

Затем произошло еще одно частичное обрушение. Тем не менее, по данным оперативных служб, в результате него никто не пострадал.

После случившегося СК возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На территории Нижнего Тагила был введен режим чрезвычайной ситуации.