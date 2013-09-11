На расширение Троекуровского кладбища потратят на 25 млн руб. меньше

Стоимость строительства нового некрополя в рамках расширения Троекуровского кладбища снижена на 25 миллионов рублей, сообщает в среду комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Продолжительность строительства нового некрополя не превысит 10 месяцев. Кладбище будут расширять на площадях, примыкающих к его существующей территории, говорится в сообщении.

Напомним, что к 2014 году территорию кладбища планируют расширить на 4,39 гектара. На участке этой площади возведут новый некрополь для захоронения граждан России, в том числе видных общественных деятелей.

В ходе экспертизы в сметную документацию были внесены изменения. В результате первоначальная стоимость возведения нового некрополя на Троекуровском кладбище снижена на 25 миллионов рублей, что составило 10% от первоначально представленной стоимости.