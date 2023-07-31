Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией

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Власти Финляндии под руководством Вашингтона сознательно идут на конфронтацию с российской стороной, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. С таким заявлением он выступил на совещании по вопросам безопасности Карелии.

"Политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной", – передает ТАСС его слова.

Он обратил внимание, что вновь пошла речь о возвращении территорий, которых республика лишилась в результате Второй мировой войны. По его мнению, это может значить только то, что уроки прошлого так и не были усвоены.

Однако Патрушев уверен, что ситуация изменится, когда РФ добьется успеха и выполнит все задачи в рамках спецоперации на Украине.

Секретарь Совбеза объяснил, что западные спецслужбы, которые стараются дестабилизировать ситуацию в Карелии, оказывают влияние на молодежь через социальные сети. Так, например, там появляются сообщения о формировании нацбатальона "Карелия", рассказал Патрушев. По его словам, эти шаги предпринимаются в провокационных целях, чтобы вызвать беспорядки.

Патрушев также отметил, что только за последние шесть месяцев в Карелии пресекли 10 преступлений террористического характера, за которыми стоит Запад и Украина, и они не оставят свои попытки. Такие действия угрожают безопасности мирных жителей, подчеркнул он. Секретарь Совбеза уточнил, что речь идет не только о деятельности по подготовке терактов, но и о вербовке и захвате заложников.

Ранее стало известно, что Финляндия прекратит выдачу виз через генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 августа, а также через визовые центры VSF.

Россия приняла решение отозвать согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге 6 июля. В МИД РФ назвали шаг "ответными мерами на конфронтационные действия финских властей". Решение вступит в силу с 1 октября.

Позже Финляндия в качестве контрмеры отозвала согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Диппредставительство также прекратит свою деятельность с 1 октября. Кроме того, мэрия Турку отменила право генконсульства РФ на аренду коттеджа.



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