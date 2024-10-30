Глава Коркинского округа Наталья Лощинина ушла в отставку

Фото: korkino-okrug.gov74.ru

Глава Коркинского округа, где недавно произошло резонансное убийство женщины-таксиста, Наталья Лощинина ушла в отставку. Об этом руководитель округа рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Лощининой, так называемая цыганская проблема существовала в округе "очень давно" и никогда не замалчивалась: с 2019 года администрация Коркина обращалась "во все возможные инстанции", после чего проводились беседы и рейды.

"Как результат этой работы администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья – не единожды оскверненную могилу свекра", – добавила Лощинина.

При этом она подчеркнула, что произошедшие в округе волнения показали, что местные жители "не поверили в неотвратимость наказания преступника", что, в свою очередь, означает недостаточную работу, которую проделала администрация.

"Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия", – заявила она, добавив, что муниципальному образованию нужны перемены.

Лощинина подчеркнула, что Коркино является для нее родным городом и за последние годы администрация под ее руководством сделала очень многое.

"Далеко не все проблемы решены, возможно, я не уделила должного внимания какому-либо вопросу. Одно могу сказать уверенно – все эти долгие годы работала много и честно", – заключила она.

Убийство 40-летней женщины-таксиста произошло вечером 23 октября, тело которой было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

Инцидент спровоцировал народный сход жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе". Во время схода 58-летний местный житель, находясь в доме 66 по Троицкой улице, выстрелил из огнестрельного оружия в 37-летнего и 29-летнего мужчин. Его оперативно задержали правоохранители, им оказался глава цыганской диаспоры.

В результате следователи завели уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Глава СК Александр Бастрыкин также поручил в ходе расследования "дать оценку достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".

В свою очередь, глава регионального ГУ МВД Сергей Космачев на встрече с горожанами заявил, что начальник ОВД Коркина Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей.